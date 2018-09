Riapre il ristorante Unico Milano, il locale di lusso chiuso per presunte infiltrazioni mafiose

Chiuso a giugno per presunte infiltrazioni della 'ndrangheta, il ristorante di lusso 'Unico Milano' riapre martedì 25 settembre. Il locale panoramico, al ventesimo piano della WJC Tower a Milano, apre nuovamente per decisione del Tar - si legge in una nota dei legali del ristorante - che ha accolto l'istanza sospensiva richiesta contro la revoca della concessione.

"La società Unico Milano ribadisce la propria incondizionata fiducia nel lavoro dei magistrati ed è convinta che la decisione cautelare sarà confermata nella sede del merito" ed è emerso "in maniera lampante che nessun soggetto coinvolto, a qualsivoglia titolo nella società, sia stato condannato per reati di stampo mafioso".

Il socio Massimiliano Ficarra "ha atteso, rimanendo in silenzio, di avere piena conoscenza degli atti, più volte richiamati dalla stampa. Ed è proprio in ragione della conoscenza di tali atti che, oggi, può affermare, senza timore alcuno di smentita, la propria assoluta estraneità alle diffamanti accuse mosse".