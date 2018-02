Treno travolge e uccide una persona a Casalino: traffico in tilt sulla Torino-Milano

Ritardi e disagi sulla linea Milano-Torino nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio a causa di un tragico incidente avvenuto tra le stazioni di Vercelli e Novara dove un convoglio ha travolto e ucciso una persona. Il fatto è stato riportato da NovaraToday.

Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118, intervenuti sul posto in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso sta indagando la polizia ferroviaria, sul posto per i rilievi. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Trenitalia sul suo sito web segnala ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio, mentre alcuni convogli sono stati cancellati. Sempre nel pomeriggio di lunedì si sono verificati disagi sulle linee Trenord Chiasso-Como-Monza-Milano e Saronno-Seregno-Milano-Albairate a causa di alcuni controlli della Polfer.