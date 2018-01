Donna di 60 anni travolta e uccisa da un treno: disagi e ritardi sulla linea S11 Milano-Monza

Disagi sulla linea Trenord S11 (Milano-Monza-Como-Chiasso) nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio a causa di un incidente nei pressi di Lentate sul Seveso: una donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da un convoglio ferroviario.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 14.30 e sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. Per il momento, come si legge su MonzaToday, non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Pesanti i ritardi registrati lungo la linea Chiasso-Como-Monza-Milano nel pomeriggio di mercoledì. "A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Camnago-Lentate e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni" si legge in una nota di Trenord.

Dalla stazione di Como per raggiungere Milano i viaggiatori possono prendere i treni della linea Como Lago - Saronno- Milano Cadorna. Dalla stazione di Monza per raggiungere Como i viaggiatori possono prendere i treni S9 e nella stazione di Saronno i treni per Como Lago.