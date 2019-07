Disastro a Orio al Serio, ritardi mostruosi: (almeno) 30 ore per Minorca, 13 per Mykonos

Almeno trenta ore di attesa per Minorca. Oltre tredici per Mykonos. E, ciliegina sulla torta, quasi otto per Kos. Lunedì da incubo per i viaggiatori milanesi e lombardi, che hanno dovuto fare i conti con una giornata decisamente no per "Blue Panorama", che da domenica sta accumulando ritardi su ritardi, lasciando a terra centinaia di passeggeri pronti a partire per le vacanze.

I problemi sono iniziati alle 13.30 di domenica, quando doveva partire - doveva appunto - il Bv794 per Minorca. Nulla da fare per i 160 vacanzieri, che sono rimasti in attesa nello scalo di Orio, dove si trovano ancora lunedì pomeriggio. Il volo dovrebbe essere stato (ri)schedulato per le 18 del 1 luglio, ma a questo punto il condizionale è d'obbligo.

Se chi va a Minorca piange, chi va a Mykonos non ride. Problemi si registrano, infatti, anche per chi doveva salire sul Bv2648 diretto proprio in Grecia. Anche in questo caso stesso copione: partenza prevista per le 5 del mattino e spostata - per ora - alle 18.25.

Poco da ridere anche per i passeggeri diretti a Kos con il Bv2606, sempre "firmato" Blue Panorama. Alle 11.45, orario previsto, nessun aereo si è alzato in volo e il tabellone al momento recita 19.15 come nuovo orario di partenza.

L'aeroporto di Orio ci ha tenuto a segnalare che è stata garantita l'assistenza del caso a tutti i viaggiatori e che il ritardo - anzi, i ritardi - è stato causato da "problemi tecnici della compagnia".

Foto - I ritardi dei tre voli