Guasto alla linea elettrica, mattinata infernale in Centrale: treni cancellati e ritardi fino a 90'

Mattinata da incubo, l'ennesima, per i pendolari lombardi. Venerdì, infatti, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con cancellazioni e ritardi, mostruosi, dovuti a un guasto in stazione Centrale a Milano.

I problemi sono iniziati verso le 7, quando - riferisce Rete ferroviaria italiana - si è verificato "un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni". A quel punto, la circolazione è andata in tilt sulla linea alta velocità Milano-Torino e sulle linee regionali, operate da Trenord, Milano-Novara e Milano-Gallarate-Domodossola.

Alle 8.45 - stando sempre agli aggiornamenti forniti da Rfi - si registravano ritardi fino a un'ora per i Frecciarossa. Alle 9.45, invece, il problema è stato risolto e la circolazione è ripresa regolarmente. Ritardi vengono segnalati anche sugli alta velocità diretti a Venezia.

Ritardi e cancellazioni sulla Milano-Domodossola

Situazione ancora più tragica per le due linee "normali". "Il treno di Trenitalia 2146 - Milano centrale 09:29 - Domodossola 11:07 oggi partirà dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, anziché Milano Centrale, per un guasto alla linea elettrica nella stazione di Milano Centrale", ha informato Trenord.

E ancora: "Il treno 2142 - Milano centrale 07:29 - Domodossola 09:07 - è partito e viaggia con 90 minuti di ritardo, per un guasto agli impianti di Rfi". Stessa sorte per il treno 10415 - Domodossola 09:58 - Milano Porta Garibaldi 12:11 - che "è partito con circa 50 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente".

Cancellato, invece, il treno 10413, Arona 10:06 - Milano Porta Garibaldi 11:11.

Ritardi sulla Milano-Novara

Problemi anche per la Milano-Novara. "Il treno 10626 - Pioltello Limito 09:53 - Novara 11:12 - non è ancora partito", ha segnalato Trenord alle dieci in punto.

"Il treno 10623 - Novara 08:48 - Pioltello Limito 10:07 - viaggia con 13 minuti di ritardo - ha spiegato l'azienda - per le ripercussioni di un guasto ad uno scambio, di competenza Rfi".