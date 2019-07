Guasto a un Frecciarossa a Porta Garibaldi, circolazione dei treni in tilt

Un treno bloccato per un guasto in galleria e ritardi a catena. Mattinata nera venerdì 26 luglio per i pendolari brianzoli e milanesi. Il convoglio 9305 di Trenitalia (un Frecciarossa) è rimasto fermo nei pressi della stazione di Milano Porta Garibaldi dalle 8.30 alle 9.40 per un "intervento tecnico al locomotore".

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria che ha accumulato pesanti ritardi con disagi che hanno coinvolto tutte le linee della Brianza. Ritardi fino a sessanta minuti per la Chiasso-Como-Seregno-Milano, Lecco-Monza-Milano, Bergamo-Carnate-Milano e Lecco-Carnate-Milano.

Poco prima delle 10 il treno dell'Alta Velocità rimasto bloccato tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Greco Pirelli è stato spostato e la circolazione è gradualmente ripresa.