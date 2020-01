Travolto e ucciso da un treno in stazione a Broni: circolazione in tilt sulla Milano-Pavia

Linea Milano-Pavia in tilt nella mattinata di lunedì 27 gennaio a causa di una tragedia: un uomo — di cui al momento non sono note le generalità — è stato travolto e ucciso da un treno a Broni (Pavia).

Il fatto è avvenuto intorno alle 7, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I sanitari del 118, intervenuti sul posto a sirene spiegate con i vigili del fuoco del comando provinciale di Pavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non è chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Stradella, oltre alla Polfer.

Linea Milano-Pavia: circolazione in tilt

La circolazione sulla linea Milano-Pavia è stata interrotta fino alle 8.10 tra le stazioni di Stradella e Pinerolo Po per permettere i rilievi delle autorità. Intorno alle 8.30, come riportato da Trenord sul suo sito web, "le forze dell'ordine hanno reso disponibile il transito dei treni sul binario 3". Dall'azienda di trasporti segnalano che sono possibili ritardi "fino a 60 minuti e variazioni".