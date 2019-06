Milano, treno si rompe in galleria e paralizza la stazione di Repubblica: ritardi fino a 70 minuti

Treni cancellati, ritardi a cascata e disagi. È stato un pomeriggio di passione quello di giovedì 27 giugno per i pendolari che utilizzano i treni Trenord. La causa? Un convoglio che si è rotto e bloccato nei tunnel della stazione di Repubblica mettendo fuori gioco lo scalo per quasi un'ora, causando ritardi che si sono trascinati fino alla sera su diverse linee.

Il guasto si è verificato intorno alle 14.20 quando un treno partito da Pioltello intorno alle 13.30 è arrivato nella stazione sotterranea in centro a Milano e non è più riuscito a ripartire. Nello specifico tutte le carrozze, meno l'ultima, erano arrivate alla banchina e così il personale ha fatto scendere tutti i passeggeri per poi passare alle operazioni di "spostamento del convoglio": è stato agganciato da un treno (anche questo svuotato dai passeggeri) e portato in deposito.

Il risultato? La stazione di Repubblica — in cui passano quasi tutte le linee del passante — è rimasta bloccata per circa un'ora facendo accumulare ritardi tra i 70 e i 35 minuti a numerosi treni.

Intorno alle 16 la circolazione del passante è gradualmente ripresa, ma con numerosi ritardi e ripercussioni anche in serata. Inoltre un incendio divampato sulla massicciata ferroviaria tra le stazioni di Centrale e quella di Lambrate ha aggravato la situazione per i viaggiatori.