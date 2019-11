"Danni causati dal maltempo", mattina da incubo per i pendolari: maxi ritardi e treni nel caos

Mercoledì mattina da incubo per i pendolari lombardi, che hanno dovuto fare i conti con treni con ritardi mostruosi o limitati nel percorso.

I disagi sono iniziati all'alba, quando Rfi ha riscontrato diversi problemi alle infrastrutture. Trenord sul proprio sito ufficiale ha informato che sulle linee Saronno-Seregno-Milano-Albairate e Bergamo-Carnate-Milano "sono previsti ritardi fino a circa venti minuti a causa dei danni causati dal maltempo".

Non va meglio per la Mantova-Cremona-Lodi-Milano, con un treno - il 2647 partito da Centrale alle 6.20 - che è rimasto a lungo fermo tra Rogoredo e Lodi per "danni provocati al treno a causa delle avverse condizioni meteo".

La situazione più complicata sulla Alessandria-Mortara-Milano, dove la circolazione è stata a lungo sospesa per - spiega ancora Trenord - "le ripercussioni dei danni agli impianti di circolazione provocati dalle avverse condizioni meteorologiche". A causa di una grandinata che si è abbattuta soprattutto nella zona tra Abbiategrasso e Vigevano, i convogli sono rimasti a lungo fermi accumulando ritardi di oltre 100 minuti, mentre il 10500 - che doveva arrivare a Porta Genova alle 6.18 - è stato fermato nella stazione di Parola Lomellina.

Alle 7 Trenord ha fatto sapere che "la circolazione dei treni riprende gradualmente" e "sono possibili ritardi di circa un'ora".

Foto da Fb - La grandinata a Vigevano