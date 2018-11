Treno fermo per un guasto: ritardi e rallentamenti per i pendolari Trenord

"Possibili ritardi fino a 20 minuti a causa di un guasto ad un treno fermo nella stazione di Milano Domodossola, che ha rallentato la circolazione dei treni lungo l'intera tratta". È quanto si apprende dal sito di Trenord, che segnala i possibili disagi sulla direttrice nel corso della mattinata del 5 novembre.

L'avviso, pubblicato dalla società di trasporti alle 8:30 circa, specificava anche che il personale di servizio stava provvedendo alle "operazioni di recupero del treno per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione". Altri ritardi venivano annunciati, per lo stesso giorno, sulla linea Milano Cadorna - Asso (8:08) e su quella Milano Rogoredo - Seveso (8:23); in entrambi i casi la causa era da imputare a "esigenze di circolazione". Soppressi invece il treno Milano Cadorna - Camnago Lentate (07:53) e quello Camnago Lentate - Milano Cadorna (8:55), per un guasto al treno.

Già qualche giorno prima ritardi e treni soppressi a causa del maltempo avevano provocato diversi diagi ai pendolari di Trenord. In particolare, su 40 linee, 29 presentavano criticità.