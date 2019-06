Camminano sui binari a Rogoredo: treni in tilt, undici Frecciarossa in ritardo fino a mezz'ora

Traffico ferroviario in tilt e undici treni dell'alta velocità con ritardi fino a 30 minuti. Pomeriggio di passione quello di mercoledì 26 giugno per i viaggiatori in arrivo e in partenza da Milano. Il motivo? "Indebita presenza persone a Milano Rogoredo", precisa Rfi con una nota.

L'allarme è scattato intorno alle 15.30 quando — come appreso da MilanoToday — il controllore di un Frecciarossa ha notato diverse persone mentre camminavano lungo i binari. Il fatto è stato segnalato alla "sala di controllo" e la circolazione è stata rallentata per permettere anche l'intervento delle forze dell'ordine.

Verso le 16 la circolazione ferroviaria è tornata gradualmente alla normalità, ma con pesanti ritardi sui convogli in viaggio. Per il momento non è chiaro se le persone che hanno causato i disagi siano state individuate e identificate. La zona in cui è avvenuto il fatto è nota per essere crocevia di tossicodipendenti e spacciatori.