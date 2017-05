“Guasto tecnico” su un Ryanair per Milano: ritardo di oltre 24 ore e 150 passeggeri a terra

Più di ventiquattro ore di ritardo, una “finta partenza” e un arrivo che per ora resta un miraggio.

Viaggio da incubo quello dei centocinquanta passeggeri che da domenica mattina sono bloccati in Marocco per non meglio precisati “guasti tecnici” all’aereo Ryanair che avrebbe dovuto riportarli da Marrakech in Italia, all’aeroporto di Orio al Serio.

Il volo era previsto per le 6.30 del mattino e alle 4 tutti i passeggeri si sono puntualmente presentati nell’area imbarchi dell’aeroporto Menara. Dopo lunghe ore di silenzio - il personale di terra ha fatto solo riferimento a “problemi tecnici” - alle 15 l’attesa sembrava finita e le persone sono state fatte salire sull’aereo FR8847, che sembrava pronto al decollo.

Sembrava, appunto. Perché dopo qualche minuto, tutti i passeggeri sono stati fatti nuovamente tornare in aeroporto, ancora una volta per - questo è stato detto ai clienti - “guasto tecnico”.

Dopo altre ore di attese e voci, - senza una spiegazione ufficiale dell'azienda - verso l’una della notte tra domenica e lunedì i partenti sono stati trasferiti nell’hotel Wazo di Marrakech.

L’aereo - stando alle ultime indiscrezioni - dovrebbe decollare nel primo pomeriggio e atterrare intorno alle 15.30 di lunedì all’aeroporto di Orio al Serio. Dovrebbe.