Uomo travolto da un treno: ritardi sulla linea ferroviaria Chiasso-Como-Monza-Milano

Cancellazioni, ritardi e disagi sulla linea Chiasso-Como-Monza-Milano nel pomeriggio di mercoledì 1° agosto a causa di un grave incidente ferroviario avvenuto a Meda: il convoglio Trenord 25056 partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Como ha travolto un uomo di 33 anni. Tutto è avvenuto intorno alle 16.30 tra via Libertà e via Marconi, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Ancora non è nota la dinamica dell'accaduto. Non è escluso che l'uomo abbia tentato di attraversare i binari proprio nel tratto tra le due vie di Meda. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. Le condizioni del ferito sono disperate: è stato accompagnato in codice rosso con l'elicottero al pronto soccorso del San Gerardo.

Pesanti i disagi alla circolazione. Trenord, sul suo portale, fa sapere che la circolazione sulla linea è interrotta e che i treni potranno "subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni".

Percorsi alternativi

Trenord ha attivato due bus che effettuano la tratta Seregno-Como San Giovanni in partenza alle 17 circa. I viaggiatori diretti a Camnago-Lentate possono prendere i treni della linea S4 in partenza da Milano Cadorna; mentre da Seregno è possibile prendere i treni della linea S9 fino a Cesano Maderno e poi i treni della linea S4 fino a Camnago-Lentate.