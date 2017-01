Treno fermo a Certosa per "atti vandalici": rallentamenti e disagi per i pendolari

Rallentamenti e disagi per la circolazione ferroviaria dell'hinterland milanese nella mattinata di lunedì 23 gennaio. Diversi convogli delle linee S5 e S6 hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti a causa di un guasto sul treno S6 10625 che si è fermato nella stazione di Milano Certosa per «un intervento di manutenzione straordinaria a in seguito a un atto vandalico», si legge in una nota pubblicata sul sito di Trenord. Molti treni si fermano alla stazione di Milano Certosa e non riescono a procedere oltre.

Il treno S6 10625 (Novara 9.18 - Pioltello 10.37) oggi termina il viaggio a Milano Certosa https://t.co/8iK2mX5Apv — TRENORD_miVC (@TRENORD_miVC) 23 gennaio 2017

Tr 5305 (Varese 07:36 - Milano Porta Garibaldi 08:28) oggi termina il viaggio nella stazione di Milano Certosa. https://t.co/gaNZX7deBe — TRENORD_treVA (@TRENORD_treVA) 23 gennaio 2017