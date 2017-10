È stata ritrovata al Parco Nord Carla, la 60enne di Cinisello che era scomparsa

È stata ritrovata nella tarda serata di sabato al Parco Nord Carla Perazzoli, la 60enne scomparsa il 30 settembre dalla sua abitazione di Cinisello Balsamo. La donna, infreddolita e in stato confusionale, è stata accompagnata all'ospedale Bassini dai carabinieri della compagnia di Sesto che l'hanno trovata dopo una segnalazione di un cittadino.

Carla era scomparsa sabato mattina. Secondo quanto riportato sul portale di "Chi l'ha visto?", sarebbe uscita di casa sabato alle 8.45 dicendo che sarebbe andata dal parrucchiere, ma non ci è mai arrivata. I carabinieri della compagnia di Sesto avevano ricostruito i suoi ultimi spostamenti grazie all'aiuto dei cani molecolari: gli animali hanno fiutato un suo passaggio in piazza Gramsci e poi in alcune fermate dell'autobus verso sant'Eusebio. Infine al cimitero dove è sepolta la madre della 60enne.

Non è ancora chiaro che cosa abbia fatto Carla in questi ultimi giorni, sarà compito degli investigatori ricostruire ricomporre il puzzle della sua vita e far luce su quanto accaduto.