Ragazzo di ventidue anni sparito da oltre un mese: ritrovato a Milano, dormiva in strada

Mistero finito. È stato ritrovato Simone Papadia, il ragazzo di ventidue anni di Mesagne che era ufficialmente scomparso lo scorso 24 aprile da Milano.

Il giovane brindisino - stando a quanto avevano raccontato i suoi familiari, che si erano rivolti anche a "Chi l'ha visto?" - era sparito dopo aver denunciato il furto di tutti i suoi effetti personali, tra cui documenti, cellulare e zaino. Da quel momento nessuno aveva avuto più sue notizie.

Nella notte tra martedì e mercoledì la svolta. Una Volante del commissariato Città Studi passando in viale Tunisia ha visto un ragazzo dormire in strada: i poliziotti si sono quindi avvicinati e si sono accorti che era un "volto nuovo", un giovane che mai avevano visto passare la notte lì. Dopo un po' di reticenza, il 22enne - che lavorava in un negozio di viale Monza - ha confessato la sua reale identità e gli agenti hanno avvisato il fratello, che vive a Milano.

Il ragazzo, che per ora non ha spiegato i motivi della sua "fuga", è stato portato in ospedale ed è stato giudicato in buone condizioni.