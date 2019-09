Ritrovato Valerio, l'uomo scomparso a Tribiano: rintracciato dopo 48 ore in un campo di riso

Incubo finito. È stato ritrovato Valerio Madai, l'81enne che era scomparso giovedì mattina dalla sua casa di Tribiano. L'anziano, stando a quanto avevano accertato i carabinieri, era uscito verso 12.30 dall'abitazione di via Cervi e si era allontanato a piedi senza mai più fare ritorno. L'81enne, che soffre di demenza senile, era stato avvistato verso le 19.30 in via Caravaggio a Mombretto di Mediglia, ma poi si erano nuovamente perse le tracce.

Sabato mattina la svolta, quando i carabinieri di Paullo e l'elicottero dei vigili del fuoco - che per tante ore ha sorvolato la zona - hanno rintracciato l'uomo in un campo di riso.

Valerio era disteso tra il fango del campo coltivato e in piena vegetazione. Semi cosciente e disidratato, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vizzolo Predabissi, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Lo stesso comune di Tribiano ha confermato la notizia del ritrovamento, per la gioia di tutti i concittadini di Valerio.