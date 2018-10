"Rivolta" nel carcere Beccaria: "Disordini e serata di follia", un agente ferito a morsi

Calci, pugni, morsi. In quella che viene definita, senza troppi giri di parole, una "serata di follia".

Altra rivolta nel carcere minorile Beccaria di Milano, teatro più volte negli ultimi mesi di aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e di momenti di tensione. La rabbia dei giovani detenuti è esplosa nuovamente martedì sera, quando i ragazzi hanno inscenato una protesta, violenta, per la mancanza di acqua calda.

"Ancora gravi disordini in una serata di follia - racconta Pasquale Baiano, coordinatore nazionale del sindacato Sinappe - nel carcere minorile Beccaria di Milano dove detenuti in protesta per cibo e acqua fredda hanno anche preso a morsi un agente".

"Con profonda amarezza e rammarico - spiega Baiano - torno a rivendicare situazioni emergenziali presso l'Istituto milanese, già noto per pregresse e remote vicissitudini anche analoghe, in un padiglione detentivo ristrutturato di recente, dopo biblici anni di attesa".

L'ultimo grave episodio a luglio scorso, quando per protesta uno dei detenuti aveva appiccato un incendio dando fuoco alle lenzuona della sua cella. Nel rogo erano rimasti intossicati tre ragazzi e quattro agenzi penitenziari.