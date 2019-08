Rivolta dopo l'incendio al Cas di via Aquila: convalidati i sette arresti

Inizierà il 13 agosto il processo a carico dei sette migranti fermati dopo la protesta scattata nel centro di accoglienza straordinaria di via Aquila, a Milano, dove sono ospitati. Per tutti e sette (un ivoriano, un maliano, due senegalesi e tre gambiani) il giudice del rito direttissimo ha convalidato l'arresto per il pericolo di reiterazione del reato, ma loro si proclamano innocenti.

Il caos è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica 4 agosto successivamente a un incendio per un corto circuito. I primi ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i poliziotti di una volante di passaggio. Sul posto, chiamati dalla polizia, i vigili del fuoco che hanno trovato, in una stanza, un ragazzo intrappolato e altri che cercavano di aprire le grate per metterlo in salvo.

Prima un sasso, poi il caos

La situazione si è fatta incandescente quando un giovane ospite, esasperato forse dalla lentezza con cui procedevano i soccorsi per il suo compagno, ha lanciato un sasso contro un mezzo dei vigili del fuoco e la polizia lo ha bloccato per identificarlo. A quel punto una trentina di ospiti, forse anche di più, ha circondato le vetture della polizia.

E mentre il giovane intrappolato dalle fiamme veniva salvato e portato al Niguarda (i feriti saranno in tutto 8 al pronto soccorso e circa 30 visitati sul posto), la polizia portava in questura i sette giovani (tutti sui vent'anni) per i quali lunedì mattina si è celebrato il direttissimo.

I sette giovani risponderanno di resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento. Diversi testimoni, tra cui anche alcuni vigili del fuoco, li hanno indicati come responsabili del caos pomeridiano. Ma le loro difese cercheranno di approfondire i dettagli della cronologia degli avvenimenti, forse anche per dare una ragione alla loro esasperazione.