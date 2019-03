Milano, donna trovata morta in casa: cuscino accanto al volto, il compagno in questura

Una donna di 53 anni, Roberta Priore, è stata trovata cadavere nel suo appartamento al quinto piano di un palazzo di via Piranesi a Milano nel pomeriggio di martedì 19 marzo. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura. Secondo quanto trapelato si tratterebbe di un omicidio.

Il ritrovamento

Tutto è accaduto intorno alle 16 quando i poliziotti di via Fatebenefratelli sono entrati nell'abitazione della donna dopo essere stati allertati dalla figlia 22enne. La giovane — come riferito dalla Questura — aveva chiamato le forze dell'ordine allarmata dal fatto che, da qualche giorno, non avesse più contatti con la donna.

Gli investigatori, entrati nell'abitazione grazie ai vigili del fuoco, hanno trovato la casa a soqquadro, non solo: hanno notato anche un piccolo principio d'incendio. Vicino al volto della donna c'era un cuscino, ma sul corpo della 53enne non sono stati trovati evidenti segni di violenza.

Le indagini

Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile diretti da Lorenzo Bucossi. Alcune persone sono state accompagnate in Questura per essere ascoltate dagli investigatori. Tra questi anche il compagno della donna che, secondo quanto trapelato, potrebbe essere coinvolto nella sua morte. Tra le ipotesi c'è infatti anche quella di un omicidio passionale.

I vicini: "Liti nell'appartamento"

I vicini di casa hanno raccontato che nei giorni scorsi le forze dell'ordine erano intervenute nell'appartamento dove viveva la donna per sedare un furibondo litigio durante il quale la donna sarebbe stata anche aggredita.