Morto durante escursione a 42 anni: viveva nel Saronnese

E' morto nella zona del Monte Legnone (Colico) Roberto Bernasconi, 42enne di Origgio. L'uomo, che aveva 42 anni, si trovava in compagnia di due amici per una escursione. I compagni di scalata hanno dato l'allarme perché, dopo essersi staccato da loro, non si era più presentato all'appuntamento fissato in un bivacco.

Le ricerche sono partite immediatamente e, nella giornata di domenica, è stato trovato il corpo senza vita del 42enne. Nelle ricerche sono stati impegnati gli uomini della XIX delegazione lariana del soccorso alpino e due elicotteri della guardia di finanza e dei vigili del fuoco.