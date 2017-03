Cordoglio a Melegnano: stimato dentista morto per un malore nel suo studio

Sconcerto e commozione a Melegnano, nell'hinterland sud di Milano, per l'improvviso decesso di un odontoiatra di 58 anni, Roberto Zeccoli. Il professionista, piuttosto noto in città, è stato stroncato da un malore all'interno del suo studio in via degli Abeti, nel quartiere Giardino.

Un collaboratore, alle quattro e mezza di pomeriggio di giovedì 16 marzo, ha suonato il campanello dello studio, ma nessuno ha risposto: ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri. I soccorritori, una volta all'interno dello studio dentistico, non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Zeccoli.

Da quanto viene riferito, si è trattato di un decesso per cause naturali. La salma è stata comunque messa a disposizione, come da prassi, dell'autorità giudiziaria.