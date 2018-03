Rodano, s'intrufola in una fabbrica dismessa per rubare il rame: pregiudicato arrestato

Prima ha tagliato parte della recinzione, poi è entrato tra i capannoni dismessi dell'ex Sisas, azienda chimica di Rodano, per rubare del rame. Ma è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile proprio mentre stava estraendo i cavi di rame dal sottosuolo. E per lui sono scattate le manette.

È successo nella giornata di mercoledì 14 marzo, nei guai un pregiudicato albanese di 27 anni domiciliato a Romano di Lombardia (Bergamo). I militari, come riportato in una nota diramata dalla compagnia di Cassano d'Adda, sono intervenuti in seguito a una segnalazione di un cittadino. E una volta entrati nell'ex fabbrica lo hanno trovato e ammanettato.

Accanto a lui sono stati trovati diversi attrezzi atti allo scasso. È stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato e nella mattinata di giovedì è stato giudicato dal tribunale di Milano. L'epilogo? Gli arresti domiciliari.