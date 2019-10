Assalto alla gioielleria del centro: prendono a martellate la vetrina e scappano con i Rolex

Hanno estratto i martelli e sono partiti all'attacco. In pochi istanti, mentre il negoziante si era rifugiato nel retrobottega per la paura, hanno spaccato la vetrina e rubato due Rolex. Infine sono scappati col bottino: circa 70 mila euro. È successo nella tarda mattinata di sabato 19 ottobre in via Cesare Battisti a Milano, pieno centro città. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura.

I ladri, descritti ai poliziotti come due uomini con il volto non travisato, sono entrati in azione pochi minuti prima delle 12. Secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli avrebbero usato due martelli modificati con uno sperone, in modo da infrangere la vetrina. Quando il proprietario del negozio ha allertato le forze dell'ordine i banditi erano già scappati facendo perdere le loro tracce.

Qualche elemento utile per identificare i due ladri potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso installate nella zona.