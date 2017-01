Rom in via Cima, il comitato su Fb: "Sembrano animali"

Di nuovo i rom a Rubattino, in particolare in via Cima e in via Casasco. Lo denunciano il comitato "Lambrate Informa" e la consigliera comunale di Forza Italia Silvia Sardone. Il copione si ripete da molto tempo: le roulottes e i camper vengono parcheggiati sulla pubblica strada e tutto viene fatto all'aperto: «I rom usano i prati come latrine a cielo aperto, gli alberi come stenditoi di panni. Rifiuti ovunque, bambini che non vanno a scuola, delinquenti in libertà», scrive la Sardone.

Sulla stessa linea il comitato Lambrate Informa, la cui leader Roberta Borsa sostiene che la maggioranza (di centrosinistra) del Municipio 3 tollera la carovana definendola sosta consentita «mentre ignora che si tratta di campeggio irregolare su aree pubbliche non autorizzate». Ancora, per la Borsa, «i rom sfruttano il muro eretto dall'amministrazione comunale nei confronti dei milanesi».

E sulla pagina Facebook del comitato si legge, testualmente, che «le condizioni in cui hanno lasciato via Cima dopo il campeggio di ieri (27 gennaio, n.d.r.) dimostrano l'imbarbarimento di queste "persone" che si avvicinano più al genere animale che a quello umano».