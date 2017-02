Rom e furti in viale Puglie e Corvetto, i comitati: «Ma quali ronde?»

Ronde tra viale Puglie e piazzale Corvetto contro i ladri d'appartamento? «Nemmeno per idea». Sono ben tre i comitati di quartiere che smentiscono con fermezza e decisione l'intenzione dei cittadini di organizzarsi "da sé" con pattugliamenti del territorio autonomi, in seguito all'aumento di furti o tentati furti.

Le "ronde" erano state prospettate da Silvia Sardone, consigliera comunale di Forza Italia, e da Davide Ferrari Bardile, definito "referente dei comitati di zona". Ma i tre comitati (Pro Parco Alessandrini, Corvetto e Grigioni) smentiscono: «Dichiariamo di non aver mai avuto alcun "referente" per i comitati, e di non aver mai incaricato il signor Davide Ferrari Bardile a rappresentarci o a farci da referente».

Il caso è aperto. Un dato di fatto, intanto, è che i furti siano in aumento. Soltanto al civico 20/A di viale Puglie, dal 10 al 20 febbraio, si sono contati sei furti o tentativi di furti in appartamento e poi due intrusioni in cortile da parte di sconosciuti. Sardone e Ferrari Bardile attribuiscono ai rom questa escalation: ultimamente, infatti, carovane di roulottes sono comparse in diversi punti del quartiere, come sotto il cavalcavia di viale Puglie. Su questo, Rosa Pozzani (Pro Parco Alessandrini), Angelo Baraggia (Comitato Corvetto) e Pino Di Benedetto (Grigioni) concordano: «I due mercati di viale Puglie, riaperti a giugno 2016, portano degrado e illegalità e attirano nel fine settimana un numero crescente di camper», con bivacchi nelle vie adiacenti e vicino alle scuole e l'aumento di furti in casa.

«Garantire legalità e sicurezza spetta alle istituzioni, non di sicuro ai cittadini», proseguono Pozzani, Baraggia e Di Benedetto chiedendo che il comune di Milano intervenga con urgenza: «Prendiamo le distanze da chiunque voglia sostituirsi arbitrariamente alle forze dell'ordine».