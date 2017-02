Viale Puglie, «ronde contro le carovane dei rom»

Sarebbero già partite le prime "ronde" di residenti nella zona di piazzale Bologna e viale Puglie. Lo rendono noto Silvia Sardone (consigliera comunale di Forza Italia) e Davide Ferrari Bardile (referente dei comitati di zona) in una nota congiunta. I cittadini protestano contro la presenza costante dei rom nella zona, in diversi punti del quartiere.

In particolare, nel "super condominio" di viale Puglie 20/a si sono verificati sei furti o tentati furti dal 10 al 16 febbraio e poi, il 18 e il 20, alcune persone sono state sorprese nelle parti comuni del condominio, come il cortile interno, e fatte allontanare.

I rom stazionerebbero soprattutto tra piazzale Bologna e viale Puglie e dintorni, ma anche in piazzale Ferrara e nei giardinetti tra via Ravenna e via San Dionigi. Secondo Sardone, «molti di questi rom stazionano in questa zone perché area collegata al "suk" di piazzale Cuoco. I rom non solo sfruttano il mercato per comprare e rivendere merce rubata ma poi, per tutta la settimana, creano problemi ai residenti».

«Alcuni residenti stanno incominciando a fare i turni di ronda per difendersi», continuano Sardone e Bardile, «viste le decine di intrusioni nei condomini». Prima mossa chiesta dalla consigliera azzurra: chiudere definitivamente il mercato di viale Puglie.