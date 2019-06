Lutto a Buccinasco: è morta "Mamma Rosa", la decana dei Sinti

Tutti la chiamavano "Mamma Rosa". La decana della comunità Sinti di Buccinasco, Rosa Renati, moglie di Orlando, è spirata dopo un ricovero d'urgenza in un nosocomio. La notizia è stata data dall'associazione Apertamente, che da anni si occupa di attività di volontariato all'interno del campo di Sinti in via dei Lavoratori (quartiere Terradeo).

Il funerale si è svolto il 5 giugno nel primo pomerigio alla parrocchia di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Vero simbolo e "anima" della comunità Sinti, "Mamma Rosa" era molto conosciuta e alla notizia del decesso non sono mancate, sui social network, le manifestazioni di affetto nei suoi confronti.