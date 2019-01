Gorgonzola, ragazzina di 14 anni scappa dopo un rimprovero: torna a casa dopo 4 giorni

Dopo un litigio con i genitori, era scappata di casa senza portare il telefono, con pochi soldi e la tessera dell'abbonamento Atm in tasca. Sono stati giorni di ansia per una famiglia originaria di Capo Verde ma residente nel comune milanese di Gorgonzola. La loro figlia di 14 anni, Rose Silva, è scomparsa da sabato pomeriggio.

Dopo aver vagato tra Cremona e Brescia, ha poi inviato nel pomeriggio di martedì un messaggio alla madre dicendo di "voler tornare a casa". E' stato un autista di pullman a riconoscerla e a portarla dai carabinieri bresciani. Qui verrà recuperata dalla famiglia.

Precisamente alle 15 - stando alla ricostruzione dei carabinieri che hanno diramato le ricerche dell'adolescente - era andata via. Poco prima di fuggire, era stata rimproverata dai genitori. Ora la famiglia aveva diffuso la fotografia della ragazzina sui social e con volantini negli esercizi commerciali della zona.

Ci sono stati pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un allontanamento volontario. Sul profilo Instagram della ragazza, in questo senso, campeggiava una frase significativa: "Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza". Non è chiaro se sia stata scritta prima o dopo la sua scomparsa.

I militari e la famiglia avevano invitato le persone con informazioni a contattare le autorità.