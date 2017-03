Precipita per 15 metri in un vigneto, morta Rossella Zecca: lascia marito e tre figli

E' morta dopo un volo di quindici metri in un vigneto a Pradella, frazione di Sondrio. Nerviano (Milano) piange Rossella Zecca, una grafica cinquantaduenne che lascia marito e tre figli.

La famiglia della donna, che da tempo viveva in Valtellina, è molto nota nel milanese per via del fratello Roberto, un rinomato dentista.

Da giovedì mattina non si avevano notizia di Rossella, il marito aveva lanciato l'allarme. Il cadavere è stato ritrovato dopo ore di ricerche con l'elicottero.

Adesso si cerca di comprendere se si è trattato di un incidente - magari provocato da un malore mentre passeggiava lungo un sentiero - o di un tentativo di suicidio. Sul suo corpo sarà eseguita l'autopsia.