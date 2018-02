Ruba una bibita al super, lo catturano e ha pure dosi di droga in tasca

Arrestato per avere rubato una bibita in un supermercato, è stato poi scoperto che si trattava di uno spacciatore di sostanze stupefacenti. E' successo a Bellinzago Lombardo, all'interno del centro commerciale La Corte Lombarda, nel pomeriggio del 21 febbraio.

Un addetto alla vigilanza del supermercato ha notato l'uomo e ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto e l'hanno fermato: è un 45enne di Pessano con Bornago con precedenti. I militari lo hanno controllato trovandolo in possesso di dieci grammi di hashish suddivisi in dosi pronte alla vendita. In casa il 45enne conservava altri 34 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Prove inoppugnabili che si tratta di uno spacciatore.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari per una notte e poi, nella mattinata del 22 febbraio, giudicato con il rito direttissimo: il magistrato lo ha sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria come misura cautelare in attesa del processo.