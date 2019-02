Ruba carta di credito all'amico e compra follower su Instagram: denunciata minorenne

Ha preso nota dei dati di una carta di credito che aveva un suo amico e li ha utilizzati per fare acquisti online, comprando anche follower sui social. La protagonista di questo episodio, accaduto a Cornaredo, è stata denunciata dopo essere stata scoperta dai carabinieri la sera di San Valentino mentre si trovava nella camera di un motel, pagata sempre con lo stesso metodo illecito.

I militari hanno iniziato una serie di accertamenti quando lo scorso 14 febbraio la zia del ragazzo ha denunciato la clonazione della propria carta di credito, dopo essersi accorta che erano state fatte una serie di spese, da lei mai effettuate, per un totale di circa 10mila euro. Facendo verifiche sulle transazioni i carabinieri hanno constatato che per la sera stessa c'era una prenotazione per la camera di un motel di Saronno.

Follower sui social, vestiti griffati e motel per San Valentino

Giunti presso la struttura, i militari hanno identificato due ragazzi che stavano alloggiando nella camera prenotata con la carta di credito della donna: un 18enne e una studentessa 17enne, entrambi di Caronno Pertusella. La ragazza ha subito ammesso di aver carpito i dati della carta di credito, utilizzata dal nipote della denunciante, suo amico e ignaro di quanto accaduto, e di aver effettuato tutte le transazioni disconosciute dalla proprietaria.

In particolare, a partire dallo scorso 16 gennaio, la 17enne aveva speso un totale di 10mila e 800 euro acquistando molti vestiti e accessori di marca, nonché comprando follower per aumentare le visualizzazioni delle sue foto su Instagram. Dopo aver confessato, la minorenne ha anche consegnato ai carabinieri tutta la merce che aveva acquistato on-line tramite la carta indebitamente utilizzata. I militari l'hanno quindi denunciata.