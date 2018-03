Ruba cellulare ai cardiopatici: arrestato pregiudicato al Policlinico

Ruba in ospedale, ma gli va male. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, alle 16 di sabato sono intervenuti presso il Policlinico dove hanno arrestato un 42enne italiano, già noto alla Giustizia.

L'uomo, secondo quanto è stato riportato dai militari, si era introdotto nel nosocomio e aveva rubato il cellulare di un 79enne ricoverato in cardiologia, venendo notato durante la fuga da una infermiera che ha dato l'allarme e bloccato l'uomo fino all'arrivo dei militari.

La perquisizione personale ha consentito di scoprire nelle tasche dell'arrestato alcuni flaconcini di antidepressivi, risultati rubati nell'ospedale.

L'uomo è inoltre risultato inottemperante a un foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano, emesso nel 2016 è ancora in corso di validità.

Cellulare e farmaci sono stati restituiti agli aventi diritto. L'uomo è stato arrestato per furto con destrezza e inosservanza foglio di via obbligatorio. Andrà in direttissima.