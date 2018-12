'Armato' di jammer manda ko antitaccheggio sempre nella stessa catena di profumerie: arrestato

Ha rubato preziosi profumi per un valore di circa 400 euro e ha sorpassato i sensori antitaccheggio senza che suonassero. È accaduto nel pomeriggio del 16 dicembre all'Auchan di Rescaldina, dove i carabinieri di Cerro Maggiore sono intervenuti su segnalazione degli addetti alla sicurezza e hanno controllato e poi arrestato l'autore del furto.

All'uomo, un 31enne polacco che aveva già rubato nella stessa catena di profumerie, oltre alla merce rubata è stato trovato addosso un un dispositivo elettronico con funzione di 'Jammer', capace di rendere inerte il sistema antitaccheggio posto all’uscita della profumeria.

Al momento dell'intervento dei militari, il malvivente - che è stato riconosciuto come ladro seriale - si stava allontanando dal negozio. La refurtiva, ancora integra, è stata restituita alla profumeria. Il 'Jammer', invece, è stato sottoposto a sequestro per tentare di individuarne la provenienza.

Un altro furto in contemporanea

Nello stesso centro commerciale poco prima i carabinieri di Rescaldina e Legnano erano accorsi per fermare una minorenne, scoperta a rubare abbigliamento sportivo per circa 30 euro. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato.