Ruba lo scooter del postino con tutta la corrispondenza: arrestato

Ha rubato il motorino di Poste Italiane e si è dato alla fuga. Ma è stato fermato poco dopo dalla polizia. L'episodio poco dopo le 10 di mercoledì in via Ovada, zona Barona. Protagonista un italiano di 24 anni, con precedenti per furto, che è stato arrestato.

Il giovane aveva sottratto lo scooter, un Liberty, al postino 22enne che stava consegnando la posta. Il portalettere, però, si è subito accorto del furto e ha avvisato la polizia. Arrivati sul posto, gli agenti hanno fermato il ladro non lontano da dove aveva rubato il mezzo.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il 24enne - che portava una tracolla blu simile a quella dei postini - aveva già selezionato le raccomandate che contenevano carte di credito. Il postino è riuscito a recuperare tutta la corrispondenza che gli era stata sottratta. Mentre il ladro è stato tratto in arresto.