Ruba la targa dall'auto dell'ospedale per sfrecciare in autostrada: denunciato

Avrebbe rubato le targhe di un'auto di servizio dell'ospedale per poi utilizzarle sulla sua macchina e violare i limiti di velocità. È successo all'ospedale di Busto Arsizio (Varese) e il presunto responsabile, un impiegato del nosocomio di 50 anni (incensurato), è stato denunciato dai carabinieri.

Le indagini dei militari dell'Arma sono iniziate in seguito a una denuncia dei dirigenti dell'ospedale che, dopo aver subito il furto delle targhe, si erano visti recapitare multe per eccesso di velocità, alcune in autostrada.

Gli investigatori hanno così passato al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale e di alcune strutture esterne che proprio il giorno del furto, il 25 agosto, avrebbero ripreso il 50enne mentre armeggiava vicino all'auto. Non solo: l'impiegato, secondo quanto trapelato, le avrebbe utilizzate per diversi mesi.

Le forze di polizia stanno indagando per capire se le targhe siano "comparse" in qualche evento delittuoso avvenuto negli ultimi mesi, anche se per il momento pare che non ci sia alcun riscontro.