Gioia, rubano video poker e cambiamonete dal bar: arrestati

Hanno forzato la saracinesca del bar per rubare due macchine del video poker, soldi in contanti e un cambiamonete. Poi hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dai carabinieri e arrestati. È quanto accaduto la mattina di Natale, verso le 7:45, al bar 'K2' di via Edolo, in zona Gioia.

In particolare a tentare il furto nel locale sono stati sei malviventi, di cui la metà è riuscita a fare perdere le proprie tracce. Ad essere fermati invece sono stati tre marocchini - pregiudicati e nullafacenti - di 45, 30 e 20 anni, gli ultimi due senza fissa dimora.

La radiomobile è giunta sul posto, ha circondato il bar e bloccato i tre pregiudicati mentre stavano uscendo dal locale con le macchinette del video poker, per poi arrestarli con l'accusa di furto aggravato in concorso.