Rubano dodici bottiglie di champagne al supermecato: arrestati due ragazzini

Volevano rubare dodici bottiglie di champagne al supermercato ma sono stati beccati dalla sicurezza che ha chiamato i carabinieri. In manette sono finiti due diciannovenni romeni.

E' accaduto all'Iper di corso Italia a Magenta (Milano). I due malviventi sono stati bloccati attorno alle diciotto: non è chiaro se il liquore servisse per essere rivenduto o se le bollicine fossero per uso privato. Ora sono in carcere con l'accusa di furto aggravato.