Rubano legna da ardere per appena 50 euro: arrestati in tre

Sono stati arrestati dopo aver rubato 200 chili di legna da ardere per un valore di soltanto 50 euro. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio del 6 gennaio a Parabiago, dove i tre autori del furto sono stati bloccati dai carabinieri mentre si trovavano a bordo dell'auto di uno di loro.

I tre malviventi - di 45, 41 e 24 anni - sono stati tratti in arresto dai militari delle Stazioni di Nerviano e Busto Garolfo, con l'accusa di furto aggravato in concorso. I pregiudicati, di cui uno residente in zona, sono stati fermati dopo che avevano appena sottratto i 200 chili di legna da un autolavaggio di Parabiago dove erano accatastati su dei bancali.

Dopo l'arresto i ladri sono stati trattenuti e poi portati al Tribunale di Busto Arsizio per essere processati per rito direttissimo il 7 gennaio.