La catena della bici non si rompe, ladri portano via tutto il palo ma fanno rumore: arrestati

Hanno trovato, almeno nei loro piani, la soluzione al problema. Ma, purtroppo per loro, non è finita decisamente come speravano.

Tre uomini, due 27enni e un 33enne, tutti italiani, sono stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì al termine di un tentativo di furto ai limiti del tragicomico.

Verso le 3.40, stando a quanto accertato dai carabinieri, i tre hanno cercato di rubare una bicicletta legata ad un palo in via Palmieri, provando a segare la catena.

Fallito il primo tentativo, i novelli Arsenio Lupin hanno pensato bene di sradicare - letteralmente - il palo, facendolo oscillare con forza avanti e dietro finché non è "uscito" dall'asfalto. Quando sono riusciti nell'impresa a disturbarli sono arrivati i carabinieri, allertati da un residente incuriosito dai rumori.

A quel punto i tre hanno dovuto lasciare la bici e il palo a terra e hanno dovuto accomodarsi nell'auto dei carabinieri.