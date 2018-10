Beccati a rubare liquori e cosmetici per 1200 euro: arrestati fidanzati

Una coppia di fidanzati è stata arrestata dopo essere stata colta in flagrante a rubare cosmetici e costosi liquori in un supermercato di Gorgonzola. I due, 23 anni lui e 21 lei, entrambi con precedenti penali e residenti a Cririmido, nel Comasco, sono stati tratti in arresto dai carabinieri per furto aggravato.

Dopo essere entrata nel negozio, la coppia aveva nascosto un sacchetto di plastica contenente la refurtiva - di un valore complessivo di 1.120 euro - per poi tentare di passare dalle casse pagando soltanto pochi altri prodotti. Il tentativo di furto era però stato notato da un addetto alla sicurezza, che aveva subito chiamato il 112, arrivato sul posto dopo pochi minuti con una pattuglia.

I militari giunti sul posto sono quindi riusciti a fermare i due fidanzati, ancora all'interno dell'esercizio, nonché a recuperare la refurtiva e a restituirla al direttore del supermercato. Il 19 ottobre i due ventenni sono stati processati per direttissima e, in seguito, sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.