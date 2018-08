Donna scippata della borsa con 20mila euro in contanti: stava andando a pagare le tasse

Probabilmente il ladro l'ha seguita. Ha controllato passo dopo passo ogni suo spostamento: l'arrivo in azienda, la "tappa" alle Poste e poi il ritorno in sede. Quindi, quando l'ha vista uscire di nuovo, è entrato in azione e ha messo a segno il colpo.

Mercoledì pomeriggio, una donna di quarantaquattro anni, dipendente di una società di via Fratelli Bronzetti, è stata scippata della sua borsa con all'interno ventimila euro in contanti. La 44enne, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, aveva prelevato il contante poco prima in un vicino ufficio postale e, verso le 14.30, si stava recando all'agenzia delle Entrate per conto della ditta di cui è dipendente.

Appena uscita dall'azienda, però, la signora è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa di mano ed è fuggito, portando via con sé i soldi, tutti divisi in mazzette da venti, cinquanta e cento euro.

La 44enne, spintonata dal rapinatore, è caduta ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso.