Ruba furgone con 200 pacchi di Amazon all'interno: ladro tradito da un cellulare

Aveva approfittato del momento buono per entrare in azione e colpire. Ma, purtroppo per lui, non aveva fatto i conti con il segnale del cellulare. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano, è stato arrestato martedì mattina a Milano con l'accusa di furto dopo aver rubato un furgone di un corriere che stava effettuando delle consegne.

Il colpo è avvenuto verso le 10 in via Goldoni, dove il fattorino - un ragazzo di 23 anni dell'Ecuador - ha lasciato momentaneamente il mezzo per raggiungere un cliente. In un secondo il ladro si è infilato nel furgone, ha messo in moto ed è andato via, facendo perdere le proprie tracce. A quel punto, il 23enne ha allertato la polizia, ha spiegato che all'interno c'erano circa 200 pacchi di Amazon e che accanto al posto guida c'era anche il suo cellulare.

Così i poliziotti hanno immediatamente geolocalizzato il segnale del telefono e hanno scoperto che era in via Magistri, dove è stato raggiunto. Alla vista della Volante, il 46enne ha abbandonato il mezzo e ha cercato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Per lui sono quindi scattate le manette, mentre il furgone e tutti i pacchi sono stati restituiti al corriere.