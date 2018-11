Fa feste rumorose e minaccia di morte i vicini che si lamentano: arrestato per stalking

Armato di coltello minacciava di morte i vicini di casa che osavano lamentarsi del chiasso provocato durante le frequenti feste che organizzava. E' stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Corsico con l'accusa di atti persecutori.

A finire in manette è un cittadino colombiano di 32 anni. L'uomo, residente in piazza Europa, già con precedenti e di fatto nulla facente è stato fermato dai militari, guidati da Sebastiano Cubeta, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per gli episodi, commessi tutti tra il 2016 e il 2018.

Minacce e atteggiamento violento che aveva creato uno stato d'ansia e terrore nelle sue vittime. I dissidi, secondo quanto hanno verificato i carabinieri, erano sempre riconducibili alla frequente organizzazione di festini da parte del 32enne. Serate che arrecavano molto disturbo alla quiete della famiglie del condominio.

Il colombiano è stato arrestato e portato a San Vittore.