Runner della Milano Marathon travolge un'anziana e la lascia per terra

Un atleta della Milano Marathon, dopo aver travolto un'anziana che stava attraversando sulle strisce, se n'è andato senza soccorrerla. Caduta per terra, l'ottantenne è stata aiutata a rialzarsi dalla polizia locale e poi portata via in ambulanza. All'ospedale, per fortuna, le hanno trovato solo lividi ed escoriazioni. Ma il marito della vittima ha voluto segnalare il triste accaduto alla procura con una lettera-denuncia, dicendosi indignato per la mancanza di sensibilità dimostrata dal runner.

Sulla vicenda, risalente allo scorso 8 aprile, stanno indagando gli investigatori, che al momento sono intenti a vagliare le telecamere presenti nell'area della manifestazione sportiva per tentare di identificare l'atleta colpevole, seppur non di un reato, di un gesto veramente vile. Lo riferisce Mario Consani in un articolo de' Il Giorno.

Ad entrare nei dettagli dell'episodio è stata la donna stessa, che ha raccontato come la mattina dell'8 aprile, intorno alle 10, mentre stava cercando di attraversare viale Bellisario durante una pausa nel passaggio degli atleti, è finita per terra dopo essersi scontrata con uno dei podisti. E ancora al suolo l'hanno ritrovata i suoi primi soccorritori, vigili presenti in zona per impedire alle auto di transitare sul percorso della maratona.

Alla Milano Marathon, la 42 km con partenza e arrivo in porta Venezia, erano iscritti poco meno di 7mila corridori ed erano presenti anche numerosi spettatori. Ma tra tutte queste persone quasi nessuno, a parte i poliziotti, sembra essersi accorto dello scontro tra l'anziana vittima e colui che ha deciso di continuare la corsa senza curarsi di lei, nella più totale indifferenza.