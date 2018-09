Walter Sabatini in ospedale: l'ex dirigente Inter in terapia intensiva per una crisi respiratoria

Paura per Walter Sabatini. Lunedì, l'attuale direttore dell'area tecnica della Sampdoria ed ex dirigente dell'Inter è stato infatti ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per problemi respiratori.

Sabatini, che ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell'area tecnica dei nerazzurri e dei "gemelli cinesi" del Jiangsu fino a marzo scorso, avrebbe avuto una crisi respiratoria poco prima di partire per la Cina e a quel punto, riferisce la Gazzetta, sarebbe stato portato in ospedale.

Lì, i medici avrebbero deciso di ricoverarlo in terapia intensiva, anche per sottoporlo a tutte le visite e gli accertamenti necessari.

"In merito alle notizie che si sono diffuse sulle condizioni di salute del responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini - ha scritto in un comunicato la Samp - la famiglia e l’Uc Sampdoria sottolineano che si tratta di accertamenti abituali e che la situazione è sotto controllo e chiedono, come sempre in questi casi, il massimo rispetto nelle comunicazioni del diritto alla privacy".