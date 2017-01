Animalisti contro la sagra di Sant'Antonio: "Denunceremo ogni maltrattamento"

Colpisce una chiesa l'ultima protesta di un gruppo di animalisti. Motivo, la benedizione degli animali prevista per il 17 gennaio, in vista della sagra di Sant'Antonio Abate a Saronno. La sagra prevede la sfilata con diversi animali (conigli, galline e altri animali da cortile) che poi vengono posizionati in piccoli recinti e in gabbie minuscole per essere visti dai partecipanti alla sagra. Infine è previsto, alla chiusura, il lancio di colombe bianche «tra colpi di fucile», come scrive "100% animalisti" in una nota stampa.

«Possiamo dire agli organizzatori di vergognarsi?», si chiede l'associazione dichiarandosi pronta a denunciare alla procura eventuali maltrattamenti durante la festa. «Sant'Antonio Abate è famoso per essere il protettore degli animali, sarebbe contento se vedesse quei poveri animali rinchiusi in spazi angusti, esibiti come pupazzi, a volte oggetto di molestie dei visitatori? Noi crediamo di no».

Così sul cancello della chiesetta di Sant'Antonio Abate sono stati affissi un manifesto di «liberazione animale» e uno striscione.