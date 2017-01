Ancora emergenza smog a Milano, Beppe Sala usa la bicicletta per andare a Palazzo Marino

A Milano è ancora emergenza smog: le centraline dell'Arpa hanno registrato sei giorni di smog fuorilegge con concentrazioni di Pm10 di 50 microgrammi al metro cubo. In breve? Se le polveri sottili non si disperderanno da giovedì verrà attivato il protocollo antinquinamento della Regione e scatterà il blocco dei diesel Euro 3 in alcune fasce orarie.

Tutta colpa dell'assenza di precipitazioni, come ha ribadito su Instagram anche il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala «Tempo spledndido a Milano, ma se non piove le polveri sottili restano sopra la media». Proprio martedì il sindaco di Milano ha raggiunto Palazzo Marino in bicicletta. Un gesto «per dare il mio piccolo contributo all'ambiente», ha specificato.

Non è mancata la stoccata a chi posteggia in modo irregolare «se magari nessuno parcheggiasse sulle ciclabili saremmo tutti più contenti!», ha concluso il sindaco.