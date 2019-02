Milano, Beppe Sala: quota 100 e reddito cittadinanza senza senso in recessione

Quota 100 e reddito di cittadinanza sono misure che “singolarmente potrebbero anche avere un senso, ma in un momento di espansione. In un momento di recessione, invece, sono letali e mettono un po’ in difficoltà le pubbliche amministrazioni perché le uscite sono certe, ma le modalità per poter assumere non lo sono altrettanto”.

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto a una domanda circa le decisioni del governo in materia di lavoro e pensioni. Nel capoluogo campano per prendere parte all’evento “Napoli-Milano uniti nelle diversità” con il sindaco Luigi de Magistris, Sala ha aggiunto: “Stiamo a vedere, non voglio appartenere alla categoria di quelli che sperano che le cose vadano male per dire ‘avevo ragione io’. Il Paese, però, è fermo e se – ha concluso – non si riparte con le opere, rimarrà fermo”.