Morte stilista Carlotta Benusiglio, sarà riesumata la salma

Le indagini non sono terminate. Una fine tragica, dolorosa, che lascia tanti, troppi, dubbi. Verrà infatti effettuata una nuova autopsia, con la formula dell'incidente probatorio, sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio del 2016.

Lo ha deciso il gip milanese Alfonsa Ferraro nell'ambito dell'inchiesta sul 'giallo' di quella morte. Un'indagine, passata anche per una richiesta di archiviazione e poi per una riapertura da parte del pm Gianfranco Gallo, e che da qualche mese vede indagato per omicidio volontario aggravato Marco Venturi, 41 anni, ex fidanzato della giovane.

Il giudice ha stabilito che lunedì 5 febbraio conferirà l'incarico al perito per l'autopsia.

Sarà dunque necessaria la riesumazione della salma, che dovrebbe avvenire a fine febbraio. Agli atti delle indagini, condotte dalla Squadra mobile, c'è anche una consulenza sulle immagini di due telecamere prodotta dai legali della famiglia Benusiglio, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini.